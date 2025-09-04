Gürcistan Türkiye Maçı Hangi Kanalda?

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇININ YAYIN BİLGİLERİ

Gürcistan Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı için geri sayım devam ediyor. Maçın nerede ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Bugün yapılacak olan Gürcistan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte detaylar.

CANLI YAYIN VE ŞİFRESİZ İZLEME İMKANI

Gürcistan Türkiye maçı TV8 ve EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Özellikle TV8 kanalı, maçı şifresiz bir şekilde izleme imkanı sunuyor. Ayrıca, maç TV8’in resmi internet sitesi aracılığıyla ve EXXEN platformunda da canlı olarak erişime açık olacak.

Bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan Gürcistan Türkiye maçı, futbolseverler için önemli bir karşılaşma. Maçın heyecanını kaçırmak istemeyenler için TV8, canlı yayın imkanı sağlıyor.