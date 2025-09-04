Gürcistan Türkiye Maçı TV8’de Canlı

GÜRÇİSTAN TÜRKİYE MAÇININ CANLI YAYINI

Gürcistan Türkiye maçının heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler için birçok seçenek mevcut. Gürcistan Türkiye maçı canlı izle arayışında olanlar için, önemli bilgiler haberimizin detaylarında yer alıyor. Gürcistan Türkiye maçı ile ilgili canlı yayın bilgilerine göz atarak bu keyifli anı paylaşabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Gürcistan Türkiye maçı, bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maç, Tiflis’teki Boris Paiçadze Arena Stadyumu’nda düzenlenecek. Maçı TV8 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.