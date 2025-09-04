Haberler

Gürcistan Türkiye Maçı TV8’de Canlı

GÜRÇİSTAN TÜRKİYE MAÇININ CANLI YAYINI

Gürcistan Türkiye maçının heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler için birçok seçenek mevcut. Gürcistan Türkiye maçı canlı izle arayışında olanlar için, önemli bilgiler haberimizin detaylarında yer alıyor. Gürcistan Türkiye maçı ile ilgili canlı yayın bilgilerine göz atarak bu keyifli anı paylaşabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Gürcistan Türkiye maçı, bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maç, Tiflis’teki Boris Paiçadze Arena Stadyumu’nda düzenlenecek. Maçı TV8 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÖNEMLİ

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

