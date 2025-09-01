Gürcistan – Türkiye Maçı TV8’de Yayınlanacak

Bu metni analiz ettikten sonra anlamını koruyarak özgün hale getiriyorum.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Karşılaşma, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00’da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gürcistan – Türkiye mücadelesinin nerede yayınlanacağı da merak konusu oldu.

CANLI YAYIN DETAYLARI

Gürcistan ile Türkiye arasındaki bu önemli mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Bunun yanı sıra, karşılaşmayı EXXEN platformu üzerinde de takip etme imkanı bulunuyor. Bu, futbolseverler için farklı bir izleme seçeneği sunuyor.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PROGRAMI

Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri maç takvimi ise şu şekilde şekilleniyor:

– 4 Eylül 2025 – 19:00: Gürcistan – Türkiye

– 7 Eylül 2025 – 21:45: Türkiye – İspanya

– 11 Ekim 2025 – 21:45: Bulgaristan – Türkiye

– 14 Ekim 2025 – 21:45: Türkiye – Gürcistan

– 15 Kasım 2025 – 20:00: Türkiye – Bulgaristan

– 18 Kasım 2025 – 22:45: İspanya – Türkiye

Bu program, Türkiye’nin dünya sahnesinde yer almak için vereceği mücadeleyi gösteriyor.