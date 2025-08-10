Güreş Festivali’nde Sıcaklar Zorladı

GÜREŞ FESTİVALİ KÜLTÜREL BİR GELENEĞİ YAŞATIYOR

Erzurum Ovası’nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Güreş Festivali’nde pehlivanları en çok etkileyen faktör, yakıcı güneş oldu. Güneş altında geçen müsabakalarda galip gelen sporculardan bazıları, sevinçlerini parende atarak kutladı. Ancak aşırı sıcaklardan bunalan pek çok güreşçi, karşılaşmalarını gölgede beklemeyi ya da serinlemek amacıyla dağıtılan suları başlarından aşağı dökmeyi tercih etti. Festival, Erzurum-Tortum kara yolunun 5’inci kilometresindeki Soğukçerrmik köyü karşısında, Yakutiye Belediyesi tarafından EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 230 pehlivanı bir araya getirdi. Ayrıca İran, Azerbaycan ve Gürcistan’dan genç güreşçilerin de katılması, festivali daha da renklendirdi. İzleyicilere unutulmaz bir güreş şöleni sunuldu.

GELENEĞİ YAŞATMAK BİZLERİ MUTLU EDİYOR

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, asırlık ova güreşi geleneğini yeniden canlandırmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Uçar, “Şehrimizin geçmişine baktığımızda, Erzurum’un ova köylerinde güreşlerin yaygın olduğunu görüyoruz. Yakutiye Belediyesi olarak bu kadim geleneği ikinci kez yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Ata sporumuz güreşe sahip çıkmak ve bu kültürü yaşatmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Güreş ruhunu Erzurum Ovası’nda yeniden canlandırmanın sevincini yaşıyoruz,” dedi. Sıcak havanın etkisi, güreşçilerin performansını zaman zaman zorlaştırdı. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu er meydanında, birçok sporcu gölgede beklemeyi tercih etti ve serinlemek amacıyla dağıtılan suyu başlarından dökerek rahatladı.

İKRAMLARLA DOLU BİR FESTİVAL DENEYİMİ

Festival süresince, Yakutiye Belediyesi tüm davetlilere dev semaverlerde çay, geleneksel etli pilav ve ayran ikram etti. Festivalin tribünlerinde kadın izleyicilerin yoğunluğu dikkat çekti. Güreş Festivalinin bu yılki organizasyonu, hem katılımcılar hem de izleyiciler açısından keyifli anlarla dolu geçti.