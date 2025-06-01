Güreş Ligi’nde Aktürk Şampiyon Oldu

FİNALDE BAŞPEHLİVAN FARKI

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin Şahinbey etabı, başpehlivan Feyzullah Aktürk’ün zaferiyle sonuçlandı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 1500 güreşçi, ligin ikinci etabı kapsamında Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde kıyasıya mücadele etti. Finalde Orhan Okulu ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek birinciliği elde etti.

DÜZENLEME VE DESTEK

Feyzullah Aktürk, şampiyon olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ve gururlandığını belirtirken, “Şampiyon olmak istiyordum. Olduğum için de çok mutluyum ve gururluyum.” dedi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, final mücadelesinin çok çekişmeli geçtiğini ifade ederek, Aktürk’ü tebrik etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üç gün boyunca 1500 pehlivana ev sahipliği yaptıklarını vurguladı. Güreşlerin izleyiciler üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirten Tahmazoğlu, “Bütün güreşçilerimiz bütün güçleriyle mücadele etti. Hiçbir şaibeye yer vermeyecek şekilde güzel neticeler oldu. Tüm katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca, müsabakaya olan halk ilgisinin arttığını ve tribünlerin üç gün boyunca dolu kaldığını belirtti.

Tüm konuşmaların ardından, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş ile Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını takdim etti.