Gürhan Albayrak Kınadı Çirkin Saldırıyı

AÇIKLAMALARDAKİ PROVOKASYONLAR

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini hedef alan çirkin saldırıyı kınıyoruz” ifadesini kullandı. Albayrak, bu saldırının birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen bir densizlik olduğunu belirterek, bunun sadece bir tabelaya değil, aynı zamanda milletin iradesine ve ortak değerlere yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti.

TABELA YENİLENİYOR

Albayrak, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi böyle basit kışkırtmalara gelmeyeceğiz ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” şeklinde bir vurgu yaptı. Ayrıca, valiliğin talimatıyla söz konusu tabelanın hızla yenilendiğini duyurdu. Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı için bir bakım ve onarım sürecinin de başlatıldığını aktaran Albayrak, bu alanların Türk Dünyası Vakfı uhdesinde olduğunu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredildiğini açıkladı.

ONARIM SÜRECİ YAKINDA BAŞLAYACAK

Son olarak, Albayrak, “Nasipse 3 haftaya kadar onarım süreci başlamış olacaktır” diyerek, hemşehrilerine bu konuda bilgi verdi.

ÖNEMLİ

