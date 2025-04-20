Gürhan Üzer Hayatını Kaybetti

Gürhan Üzer, Antalya’da eski eşi Pınar Zorlu’yu yakarak öldürmesiyle gündeme gelmiş bir isim. 21 Nisan’daki ikinci duruşma öncesinde, organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Olay, 31 Aralık 2024’te yaşandı. Üzer, yaklaşık 20 gün önce boşandığı Pınar Zorlu’nun çalıştığı iş yerine giderek burada bir tartışma çıkardı. Tartışma esnasında yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu’nun üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi. Yaralanan Pınar Zorlu, 19 Ocak’ta yaşam mücadelesini kaybetti. Gürhan Üzer, olayın ardından kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı.

DAVA DOSYASINDAKİ GELİŞMELER

Gürhan Üzer hakkında “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama süreci 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamıştı ancak sanık sağlık durumu nedeniyle ilk duruşmaya katılamadı. 4. evre pankreas kanseri teşhisi konulan Üzer, tedavi için Antalya Şehir Hastanesi’nde bulunuyordu. Organ yetmezliği sonucu vefat eden Üzer’in ölümüyle birlikte davanın dosyası düşmüş oldu.