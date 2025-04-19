Gürhan Üzer, Pınar Zorlu’yu yaktı

GÜRHAN ÜZER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Antalya’da eski eşi Pınar Zorlu’yu üzerine benzin dökerek yakan sanık Gürhan Üzer, ikinci duruşma öncesi pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. “Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 21 Nisan’daki duruşmasına katılamamıştı. Üzer, Şubat ayının ilk haftasından bu yana Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu ve 4. evre pankreas kanseri nedeniyle organ yetmezliği yaşadığı, bir süredir yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Sanığın vefatı, davada ceza yargılamasının düşmesine neden oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 31 Aralık 2024’teki sabah saatlerinde yaşandı. Pınar Zorlu, işe gitmek üzere evinden çıkarken eski eşi Gürhan Üzer’in kendisini takip ettiğini fark etti. Üzer, yanında getirdiği benzini Zorlu’nun üzerine dökerek ateşe vermişti. 35 yaşındaki Pınar Zorlu, 19 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra 18 Ocak 2025’te hayatını kaybetti.

DAVA SÜRECİ

Açılan davanın ilk duruşması 24 Şubat 2025’te Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Ancak sanık Gürhan Üzer rahatsızlığı dolayısıyla duruşmaya katılamadı. Mahkemede, Pınar Zorlu’nun babası Ramazan Zorlu, olay öncesinde kızının kendisini arayarak sanığın iş yeri önünde olduğunu bildirdiğini ve hastaneye kaldırılmadan önce “Oğluma sahip çık” dediğini aktardı.