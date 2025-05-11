Gürkan Aksoy, Beşiktaş Genel Kurulda Konuştu

GÜRKAN AKSOY’UN KONUŞMASI

Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Gürkan Aksoy, olağan seçimli genel kurulda önemli açıklamalar yaptı. Seçim sürecine dair görüşlerini ve kulübün geleceğine yönelik projelerini katılımcılarla paylaştı. Aksoy, “Beşiktaş’ı yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışmalıyız” diyerek kulübün durumu hakkında net bir mesaj verdi.

HIZLI GELİŞMELER

Aksoy’un konuşmasında, kulübe dair mali ve sportif konularda gerçekleştireceği değişiklikler hakkında bilgiler de yer aldı. Aksoy, “Takımımızın gücünü artırmak ve taraftarımızı mutlu etmek bizim en büyük hedefimiz” şeklinde bir vurgu yaptı. Üyelerin desteklerinin önemine değinen Aksoy, “Bu yolculukta hep birlikte yürümeliyiz” dedi.

GELECEK HEDEFLER

Konuşmasının sonlarına doğru, kulüp üyelerine seslenen Aksoy, “Birlikte daha güçlü bir Beşiktaş yaratabiliriz. Hepinizin desteği, bu projeleri hayata geçirebilmemiz için kritik bir öneme sahip” diyerek birliktelik vurgusu yaptı. UEFA ve TFF ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve sporcu gelişimine önem verilmesi gerektiğini belirtti.