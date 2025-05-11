Gürkan Aksoy Oyunu Kullandı

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKAN ADAYI OYU KULLANDI

Gürkan Aksoy, Beşiktaş Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Toplantı, Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenleniyor. Başkan adaylarından biri olan Aksoy, 7 numaralı sandıkta oyunu vererek kongreye katılım sağladı.

KONGRE HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAPTI

Aksoy, oy verme işleminin ardından basına açıklamalarda bulundu. “Çok sakin, çok temiz, çok huzurlu bir kongre yaşıyoruz. Herkese bundan dolayı teşekkür ediyoruz,” dedi. Seçimin sonucuna dair sorulara ise “Biz şu anda kazanan tarafız. Kaybetsek de kazandık. Çünkü artık bu kulüpte kaybetsek dahi bir muhalefet olacak. Herkes buna hazır olsun,” şeklinde yanıt verdi.