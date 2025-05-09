Gürkan Aksoy, Yönetim Listesini Tanıttı

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYI GÜRKAN AKSOY BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Gürkan Aksoy, Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı olarak düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulunu tanıttı ve projelerini paylaştı. Aksoy, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlık için adaylık sürecini duyurdu. Toplantıda Beşiktaş’a olan bağlılıklarını vurgulayan Aksoy, “Biz her şeyden önce taraftarız, sadece Beşiktaşlıyız. Her maça boynunda atkıyla gidenleriz” diyerek, ardındaki tutkunun altını çizdi. Beşiktaş’ı sevmeyi kendilerine bir görev olarak üstlendiklerini dile getirdi.

YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI HEDEFİ

Gürkan Aksoy, Beşiktaş’taki mevcut düzenin yıprandığını belirterek, “Bu düzene isyan eden devrimcileriz. Kulübü yeniden ait olduğu yere taşımak için iddialı şekilde geliyoruz” dedi. Aksoy, Beşiktaş’ın yöneticilerinin herhangi bir kişinin arka planında olmaması gerektiğinin altını çizdi. Mali ve sportif alanda yaşanan olumsuz durumu eleştirerek, “Biz yokuş aşağı giden kamyonun el freni olmak için buradayız” şeklinde ifade etti.

ÖZ KAYNAKLARLA YÜKSELİŞ PLANI

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Aksoy, “Beşiktaş’ın her kuruşu değerlidir. Kulübümüzün varlıklarını kimsenin kişisel çıkarlarına kurban etmeyeceğiz” dedi. Yönetimi yine güçlü, şeffaf bir yapı ile yöneteceklerini belirten Aksoy, “Beşiktaş’ı öz kaynaklarıyla ayağa kaldıracağız. Bu menfaatler için değil, Beşiktaş için olacak” şeklinde konuştu.

SAĞLAM PROJELER VE BEŞİKTAŞ AKADEMİSİ

Aksoy, Beşiktaş’ın gayrimenkul projeleri hakkında bilgi vererek, “25 senedir vaatler içinde gidiyoruz. Biz gerçek ve ayağı yere basan projelerle karşınızda olacağız” dedi. Olumsuz projelere son vererek, daha uygulanabilir fikirleri hayata geçireceklerini ifade etti. Amatör branşlarla ilgili de, “Amatör branşlarımızı yeniden ayağa kaldıracağız. Bu alanlar kulübümüzün geleceği olarak değerlendirilecek” açıklamasında bulundu. Kulübün kendi bütçesine yük bindirmeden sponsorlarla çalışacaklarını aktardı.

EMLAK GELİŞTİRME İLE DAHA FAZLA YATIRIM

Gürkan Aksoy, Beşiktaş Emlak Geliştirme Şubesi’ni kurma planlarını da duyurarak, “Kiracılarımızla adil anlaşmalar yapacağız. Gayrimenkulleri elden çıkarmak yerine, yenilerini kazanmak için çalışacağız” dedi. Aksoy ayrıca, genç yaş grubuna yönelik indirimler sunacaklarını belirtti. Toplantının sonunda, yönetim kurulundan isimleri basın mensuplarına tanıttı. Aksoy’un yönetim kurulu şu şekilde oluşuyor: Asil Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım; Yedek Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekcioğlu, Nurettin Yılgın, Sururi Kerem Güzeldoğu.