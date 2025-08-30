Haberler

Gürkan Uygun, Fındık Toplarken Gündemde

GÜRKAN UYGUN’UN FINDIK TOPLAMA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, Kocaali’de fındık toplarken çekilen görüntüleriyle hızlı bir şekilde sosyal medya gündeminde yer aldı. Daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle tanınan Uygun, bu defa ünlü olmasını sağlayan bir rol ile değil, bir fotoğraf ile dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERİ KISA SÜREDE YAYILDI

Kocaali’de fındık toplarken çekilen görüntüleri, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında büyük bir ilgi topladı. Gürkan Uygun’un bu anları, hem hayranlarından hem de sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Sivas’ta Zafer Yürüyüşü Düzenlendi

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Haberler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.