Gürkan Uygun, Fındık Toplarken Gündemde

GÜRKAN UYGUN’UN FINDIK TOPLAMA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, Kocaali’de fındık toplarken çekilen görüntüleriyle hızlı bir şekilde sosyal medya gündeminde yer aldı. Daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati Baş karakteriyle tanınan Uygun, bu defa ünlü olmasını sağlayan bir rol ile değil, bir fotoğraf ile dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERİ KISA SÜREDE YAYILDI

Kocaali’de fındık toplarken çekilen görüntüleri, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve kullanıcılar arasında büyük bir ilgi topladı. Gürkan Uygun’un bu anları, hem hayranlarından hem de sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum aldı.