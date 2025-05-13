Güroymak Başkanı Anneleri Unutmadı

ŞEHİT ANNELERİNE ÇİÇEK GÖNDERİLDİ

Bitlis’in Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerinin evlerine çiçek göndererek bu özel günü kutladı. Mutlu, şehit anneleri için özel olarak hazırlattığı çiçekleri ve yazdığı tebrik notunu belediye ekipleri aracılığıyla evlere ulaştırdı. Çiçekleri teslim eden ekipler, şehit annelerine Mutlu’nun iyi dileklerini aktardı.

YAZDIĞI NOTTA VATANA OLAN SEVGİYİ VURGULADI

Mutlu’nun yazdığı notta, “Bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan olarak emanet eden aziz şehidimizi saygı ve şükranla anıyor, Anneler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerine yer verildi. Annelerin en değerli varlıklar olduğuna değinen Mutlu, “Özellikle şehit annelerimizin her günü bizim için ayrı bir değer taşıyor. Bu vatan için en değerli varlıklarını feda eden annelerimizin yanında olmak, onları hatırlamak ve gönüllerine dokunabilmek bizim için büyük bir görevdir.” şeklinde konuştu.