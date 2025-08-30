Haberler

Güroymak’ta 30 Ağustos Töreni Düzenlendi

PROGRAMIN BAŞLANGICI VE RESMİ AYAĞI

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenlendi. Hükümet konağı bahçesinde, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma işlemi ile başlayan programda, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

GÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ

Konuşmaların ardından, günün anlam ve önemi hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin de katkısıyla etkinlikte şiirler okundu. Törene, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Merve Zeytün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Keremit, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy ve çeşitli kurum amirleri katıldı.

