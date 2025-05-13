Güroymak’ta Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, bazı mahallelerde altyapı ve yeni imar yolunu açma çalışmaları sürüyor. Güroymak Belediyesi, yeni yerleşim alanlarında yol ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe Mahallesi’nde imar yollarının açılması ve altyapı düzenlemesi işlemleri gerçekleştiriyor.

HİZMET ALANLARINI GENİŞLETME ZORUNLULUĞU

Belediye Başkanı Eşref Mutlu, sürekli büyüyen ilçede bu hızlı gelişmeye paralel olarak hizmet alanlarını da genişletmek zorunda olduklarını ifade ediyor. Yeni konut alanlarının oluştuğu bölgelerde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına altyapı ve imar yollarının açılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Mutlu, “Şirintepe Mahallemiz, son dönemde nüfus artışıyla dikkati çekiyor. Bu nedenle altyapı ve ulaşım çalışmalarını hızlandırdık.” şeklinde konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, belediyeye teşekkürlerini iletiyor. Altyapı düzenlemeleri ve yeni imar yollarının açılması, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.