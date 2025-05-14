Güroymak’ta Engelliler Haftası Kutlandı

GÜROYMADAKİ ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla esnaf, bölgede yaşayan engellilere yemek ikram etti. Bu özel haftayı değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, esnaf tarafından evlerinden alınan engelliler, ilçedeki dönerci dükkanına getirildi. Burada, engelliler gösterilen ilgi sayesinde büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadı. İkramın yapıldığı mekan, engellilere özel süslemelerle donatıldı ve duvarlara engellilerin hayatlarını anlatan resimler asıldı.

ESNAF ENGELLİLERİ UNUTMADI

Yemek ikramında bulunan esnaf Burhan Akkur, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri unutmadıklarını belirterek, “Esnaf olarak bir günlük dahi olsa engelli arkadaşlarımızı mutlu etmişsek, ne mutlu bize. Engelli arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Engelsiz bir yaşam verelim kendilerine. Hepimiz birer engelli adayıyız. Esnaf olarak her zaman yanlarındayız. Destekçi olmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Engelli bireyler ise esnafın desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

DİĞER KATILIMCILAR

Engelli bireylere yapılan yemek ikramına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit ve İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş de katılarak etkinliğe destek verdi. Bu tür organizasyonlar, toplumsal duyarlılığı artırmak ve engellilere yönelik farkındalığı pekiştirmek adına büyük önem taşıyor.