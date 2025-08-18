Haberler

Güroymak’ta Kaza: 1 Ağır Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALANAN SÜRÜCÜ

Bitlis’in Güroymak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, D-300 Karayolu Kekliktepe köyü mevkiinde M.A. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp uçuruma yuvarlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazada sürücü M.A. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

