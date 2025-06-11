Güroymak’ta Öğrenci Kurtarıldı, Kahraman Öğretmen

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE DERS ANINDAKİ GELİŞMELER

Bitlis’in Güroymak ilçesinde bulunan Gölbaşı Ortaokulu’nda yaşanan bir olay, oldukça endişe verici anlar yaşattı. Derste, bir öğrencinin boğazına yabancı bir cisim kaçması sonucu nefes almakta zorluk çektiği bildirildi. Bu durumu fark eden öğretmen Süleyman Yalın, hemen harekete geçerek öğrenciye yardım etmeye başladı.

ÖĞRETMENİN HIZLI MÜDAHALESİ

Öğretmen Yalın, soğukkanlılığını koruyarak “heimlich manevrası”nı uyguladı. Bu hızlı ve etkili müdahale ile öğrencinin hayatını kurtarmayı başardı. Yalın’ın bu davranışı, okulda büyük bir takdir topladı ve onu çevresindekiler tarafından bir kahraman olarak ilan etti.

SAĞLIK DURUMU VE ÖĞRETMENİN CESARETİ

Olayın ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, öğretmenin sergilediği cesaret ve soğukkanlılık, eğitimin sadece akademik bilgi ile sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu tür örnekler, öğretmenlerin öğrencilerinin hayatındaki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.