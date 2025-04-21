Güroymak’ta Otomobil Hayvana Çarptı

KAZA GÜROYMAK’TA GERÇEKLEŞTİ

Bitlis’in Güroymak ilçesinde, bir otomobilin aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, kaza Günkırı beldesinde vuku buldu. Kimliği bilinmeyen sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil, yolda hareket eden hayvana çarptı.

SÜRENCİ TARAFINDAN YARALANDI

Bu kaza neticesinde sürücü yaralanırken, ne yazık ki hayvan telef oldu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Güroymak Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ayrıca, kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.