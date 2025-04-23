Gürpınar’da Minibüs-Kamyonet Kazası Gerçekleşti

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTTI

Van’ın Gürpınar ilçesinde, bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Güzeldere Tüneli yakınındaki Gürpınar-Başkale kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Erkan Koç’un yönetimindeki 06 BYD 614 plakalı kamyonet ile Dindar Engin’in kullandığı 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Olayda 6 kişi kaza anında hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDENLER

Kazada yaşamını yitirenler arasında Erkan Koç, Metin Kandemir, Mehmet Yacan, Selim Kaya, Fadıl Korkmaz ve Yıldız Erik bulunuyor. Yaralanan kişiler arasında ise Melike Alkaya, Meryem Aksu, Yunus Şimşek, Rukiye Kurt, Nazlı Aksu, Sabri Erik, Gülcan Kaya, Şaban Karadana, Dindar Engin, Umut Kanat, Ferhat Tan, Hasan Ovacık, Turan Toprak ve Sümbül Ağacanoğlu yer alıyor. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARA YAPILAN MÜDAHALELER SONUCUNDA İKİ HASTA KAYBEDİLDİ

Yapılan müdahalelere rağmen, yaralılardan Gülcan Kaya ve minibüs sürücüsü Dindar Engin kurtarılamadı. Diğer 12 yaralının tedavilerinin ise devam ettiği ifade ediliyor. Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.