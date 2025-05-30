Gürpınar’daki Menderesler Bahara Hazır

İLKBAHAR RENKLERİNE BURUNDU

Van’ın Gürpınar ilçesindeki mendereslerin çevresi, havaların ısınmasıyla birlikte ilkbahar tonlarıyla kaplandı. Yüksek rakımlı bölgelerde karın erime süreci başlarken, bu yaşanan değişimle birlikte dere ve akarsular canlanmaya başladı.

MENDERESLERİN DOĞAL GÜZELLİĞİ

Hoşab Mahallesi kırsalında yer alan ve dere tarafından oluşturulan mendereslerin çevresi, baharın getirdiği renklerle adeta canlandı. Çorak dağların ortasında uzanan yemyeşil vadi, mendereslerin kıvrımlarıyla görsel bir şölen sunuyor. Bu muhteşem doğa manzarası, dron ile görüntülendi.