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Gürsel Erol’dan İmamoğlu İçin İmza Kampanyası Desteği

CHP MİLLETVEKİLİNDEN DESTEK AÇIKLAMASI

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına katıldığını açıkladı. Erol, “Ekrem İmamoğlu’na özgürlük, seçim sandığının da bir an önce önümüze gelmesi için erken seçimin başlamasına yönelik sürecin başlatılması adına ilk imzayı atıyorum” şeklinde ifade etti.

KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Gürsel Erol, Ekrem İmamoğlu için yürütülen imza kampanyasına imzasıyla destek sundu. “Bugün, örgütümüzle birlikte Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması ve Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili halkın desteğinin, on beş milyonun üzerinde bir oyla belirlenmesi için oluşturulan genel merkez tarafından başlatılan kampanyaya destek veriyoruz. Elazığ İl Örgütü olarak, ilk imzayı ben atıyorum” diyen Erol, erken seçim sürecinin bir an önce başlaması gerektiğine vurgu yaptı.

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