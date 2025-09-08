Gürsel Tekin Artık Milletvekili Değil

GÜRSEL TEKİN’İN SİYASİ GEÇMİŞİ VE GÜNCEL DURUMU

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif görevler üstlenen Gürsel Tekin, İstanbul siyasetinin önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Vatandaşların merak ettiği konulardan biri ise Gürsel Tekin’in hâlâ milletvekili olup olmadığı. Gürsel Tekin, 2011 yılında İstanbul’dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. 2015 yılında yapılan Haziran ve Kasım seçimlerinde yeniden seçilen Tekin, 2018 seçimlerinde de milletvekili olarak görev aldı. Böylece, dört dönem üst üste İstanbul milletvekili olarak TBMM’de bulunmuştur. Parlamentodaki etkin çalışmaları ve parti içindeki aktif rolleri sayesinde, hem CHP örgütünün içinde hem de kamuoyunda bilinirliğini artırmıştır. Ancak 2023 genel seçimlerinde aday olmaması nedeniyle milletvekilliği sona ermiştir. Dolayısıyla, güncel durumda Gürsel Tekin artık milletvekili değildir.

SİYASİ KARIYERİ VE PARTİDEKİ ROLLERİ

Tekin’in siyasi kariyeri yalnızca milletvekilliği ile sınırlı kalmamaktadır. 2007-2010 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu dönemde örgütlenme gücünü artırarak İstanbul’un CHP içindeki en güçlü isimlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca Parti Meclisi üyeliği, Genel Başkan Yardımcılığı ve CHP Genel Sekreterliği gibi üst düzey görevlerde de bulunmuştur. Özellikle 2014-2016 yılları arasındaki Genel Sekreterlik dönemi, onun parti içindeki etkisini daha da artırmıştır. İstanbul’da geçirdiği uzun yıllar boyunca, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Kadıköy Belediye Meclisi üyelikleri gibi görevlerle yerel yönetimlerde de deneyim kazanmıştır. Bu birikimler, ilerideki milletvekilliği döneminde de etkili olmuştur. Parti içindeki farklı gruplarla kurduğu ilişkiler, onu “dengeleyici” bir figür haline getirmiştir.

2024 yılının Şubat ayında Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini açıklamıştır. Ancak bu istifa resmi süreçlere yansımasa da, siyaseten bir mesafe koyduğu anlaşılmıştır. Bu durum, parti tabanında farklı tepkiler yaratmıştır. Kimi, Tekin’in partiden kopmasını doğal görürken, kimi de onun CHP için vazgeçilmez olduğunu savunmuştur. 2025 yılı ise Gürsel Tekin için yeni bir dönüm noktası haline gelmiştir. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanması, hem partide hem kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. Tekin, yaptığı açıklamalarda partisinin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Ancak bu atama, parti yönetimi tarafından sert bir şekilde karşılanmış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’in kayyum olarak göreve başlamasını parti disiplini ile bağdaştırmadığını belirtmiştir. Kısa süre içinde alınan kararla Gürsel Tekin CHP’den ihraç edilmiştir. Böylece, partide uzun yıllar görev yapan deneyimli siyasetçi köklü bir kopuş yaşamıştır.

SİYASETE GİRİŞİ VE KİŞİSEL HAYATI

Gürsel Tekin’in siyasete ilk adımı 1980’li yıllarda SODEP ile atılmıştır. Ardından Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) bünyesinde aktif görevlerde yer almıştır. SHP’nin CHP ile birleşmesiyle birlikte CHP’de siyaset yapmaya devam etmiştir. Özellikle gençlik yıllarında belediye meclis üyelikleriyle başlayan yolculuğu, zamanla Türkiye siyasetinin merkezine doğru ilerlemiştir. 17 Haziran 1964’te Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya gelen Gürsel Tekin, lise eğitimini Kars Alpaslan Lisesi’nde tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni kazanmasına rağmen eğitimini tamamlayamamıştır. Siyasi mücadeleye erken yaşta adım attığı için gençlik yıllarından itibaren parti çalışmalarıyla tanınmıştır. Evli ve çocuk sahibi olan Tekin, ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktadır.

Sonuç olarak, Gürsel Tekin’in milletvekilliği sona ermiş olsa da, eski bir politikacı olarak etkisi Türk siyasetinin merkezinde devam ediyor. Kulislerde, Tekin’in yeni bir siyasi oluşum içinde yer alabileceği ya da bağımsız bir siyasi çizgi geliştirebileceği konuşulmaktadır. Ayrıca İstanbul siyasetindeki güçlü tabanı, onu muhtemel adaylıklar için önemli bir figür haline getiriyor.