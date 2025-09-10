Haberler

Gürsel Tekin, CHP İl Binasını Ziyaret Etti

GÜRSEL TEKİN’İN CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA ZİYARETİ

Sarıyer’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına gelen Gürsel Tekin, kısa bir süre burada kaldıktan sonra binadan ayrıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından Gürsel Tekin, kayyum olarak belirlenmişti.

OLAYLI GİRİŞ VE TEPKİLER

Gürsel Tekin, geçtiğimiz pazartesi günü Sarıyer’deki CHP İstanbul İl Başkanlığına gelişinde olaylarla karşılaştı. Binaya girişinde su şişesi ve bazı cisimlerin fırlatıldığı Tekin, yoğun tepkiler eşliğinde içeri girdi. Tepkilerin odağındaki Gürsel Tekin, binaya girmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Biraz önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul olun” ifadelerini kullandı. Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık beş dakikalık bir süre sonunda başkanlıktan ayrıldı.

– İSTANBUL

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

