Gürsel Tekin, CHP’ye Kayyum Atandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, parti binasının önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Tekin, “Telaş etmeyin, sorularınıza cevap verilecek. Son derece rahatız. Bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Biz kayyum falan değiliz. Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP’lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Arkadaşlarımızın bu kudretini Esenyurt’ta ve Şişli’de görmek istedim. İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil baba ocağının kurumsal kimliği için çok önemli çabalarımız olacak. Ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Birileri CHP’yi bölmek istiyor olabilir. Yarın sayın il başkanımız Özgür Çelik ne zaman isterse otururuz. Bizim basınımızın bir kesimi olmayan lafları olmuş gibi yayıyor. Ben o gün daha ilk günden itibaren Özgür Özel genel başkanıma sizi ziyaretinize gelmek istiyorum dedim. Satıldı matıldı… Bizim bir parasal değerimiz yok. Ömrümüz ihale çeteleriyle mücadeleyle geçti.”

KALABALIKTAN YÜKSELEN TEPKİLER

Gürsel Tekin’in konuşması sırasında kalabalıktan “Hain” sloganları yükseldi. Bu sırada Tekin, kalabalığa dönerek “Bu bağıranların hiçbiri CHP’li değil” ifadelerini kullandı. Tekin’in açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CHP’DEN YANIT GECİKMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tekin’in sözlerine tepki gösterdi. X hesabından bir video paylaşan Başarır, “Bugün bir şey daha öğrendim. Hayatta hiçbir korku halkı satanın korkusu gibi olmuyor demek ki. Halkı satarsan şemsiyelerle korumalarla gezersin ve baba evine başın dik giremezsin. Buradaki kimse CHP’li değil diyor. Buradaki herkes onun gibi CHP’li değil. Onurlu CHP’liler. Bu utanç verici bir tablo. Ne kendisi anlamadım ben. Bu delege mi seçti onu, bıraksın bunları yazık” dedi.