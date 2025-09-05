Gürsel Tekin, Geçici Kurul ile başladı

GÜRSEL TEKİN’İN GÖREVE BAŞLADIĞINI DUYURDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının hemen ardından, il başkanlığına atanan Geçici Kurul’un bir parçası olan Gürsel Tekin, kısa bir video paylaşarak göreve başladığını duyurdu. Tekin, “Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul’da da 3 buçuk yıl il başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına, demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık” dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapılmasına dair davada, 2 Eylül Salı günü bir ara karar verdi. Bu kararda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme, Çelik ve yönetiminin yerine Gürsel Tekin başkanlığındaki beş kişilik Geçici Kurul’un atanmasını hükme bağladı.

Gürsel Tekin, video açıklamasında, yeni ekibini de tanıttı. “Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul’da da 3 buçuk yıl İl Başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde yine heyet adına krizi çözmek adına, demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık. Zeki Başkan; doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Yine Hasan kardeşimiz, birlikte il başkan yardımcılığı yaptık ve daha sonra da partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı. Müjdat kardeşimiz de köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı. Keza Erkan kardeşimiz. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” diye konuştu.

Tekin, “Bizim temel görevimiz, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak arkadaşlarımız var. Birçok belediyemizde her gün operasyon var. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak, hukuk, adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz. Zaman zaman bir kısım arkadaşlarımızın, benim dışımdaki arkadaşlarımızın kim olduğuyla ilgili merakları olmuş. Ben bu vesileyle bu aslan arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek için bu ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin, biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla hiç kimse bizden bir şey beklemesin; çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” ifadelerini kullandı.