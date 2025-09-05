Gürsel Tekin, Geçici Kurul’u Tanıttı

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından atanan Geçici Kurul’da Gürsel Tekin, kısa bir video yayınlayarak göreve başladığını duyurdu. Tekin, “Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul’da da 3 buçuk yıl il başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde heyet adına krizi çözmek adına, demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık” diye belirtti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan yetkisizlik ve usulsüzlük iddialarına ilişkin devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara kararını açıkladı. Bu kararla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kararda, Çelik ve yönetiminin yerine Gürsel Tekin başkanlığındaki 5 kişilik Geçici Kurul’un atanması kararlaştırıldı.

PARTİ İÇİ DAYANIŞMA VURGUSU

Tekin, “Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve İstanbul’da da 3 buçuk yıl İl Başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi önümüzdeki günlerde heyet adına krizi çözmek adına, demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 çok tecrübeli, deneyimli Cumhuriyet Halk Parti kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık. Size tanıtmak isterim. Zeki Başkan; doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Aynı zamanda uzun süre parti kadrolarında görev yaptı. Yine Hasan kardeşimiz, hem birlikte il başkan yardımcılığı yaptık hem de zor dönemlerde ilçe başkanlığı yaptı. Müjdat kardeşimiz baba tarafından Cumhuriyet Halk Partili. Keza Erkan kardeşimiz. Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz” şeklinde konuştu.

HAK, HUKUK VE ADALET VURGUSU

Tekin, “Bizim temel görevimiz kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bizim temel görevimiz, bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde tüm Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak, önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutuklu arkadaşlarımız var. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak, hukuk, adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz. Bize güvenin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.