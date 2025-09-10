Gürsel Tekin, Girişleri Kısıtladı. Emniyet Listesi, Kriz Yaratıyor. Murat Emir, Cevap Verdi. Ferhat İşçimen, Açıklama Yaptı

KAYYUM UYGULAMASI KRİZ YARATIYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in Sarıyer’deki eski il binasında belirli kişilerin girişine izin verdiği öğrenildi. Tekin’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sunduğu 31 kişilik “izin listesi”, parti içinde yeni bir krizin fitilini ateşledi. Tekin’in ekibi tarafından oluşturulan liste, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Zeki Şen, Erkan Narsap ve Ferhat İşçimen imzasıyla gönderildi. Sadece bu listedeki 31 kişinin il binasına girişine izin verileceği belirtildi ve liste dışındaki kişilerin binaya girmesi güvenlik güçlerince engellendi.

PARTİ İÇİ TEPKİLER ARTIKÇA ARTIYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu duruma sert bir tepki gösterdi. Emir, “Kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın, başkalarını bu binaya almayın. Bir defa sen kayyumsun, böyle bir yetkin yok” diyerek, liste uygulamasının parti teamüllerine ve hukuk kurallarına karşı olduğunu belirtti. Listede ‘bina sorumlusu’ olarak belirtilen Ferhat İşçimen ise, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İşçimen, listenin kendisi tarafından hazırlanmadığını ve imzalanmadığını ifade ederek, “Bahse konu liste benim tarafımdan hazırlanmadı ve imzalanmadı. Ancak listede yer alan birçok isim, ben dahil olmak üzere gönüllü olarak il binasında temizlik, koordinasyon ve düzen sağlamak amacıyla 3 gündür burada bulunan kişilerden oluşuyor” dedi.

GÖNÜLLÜLERİN ÇABASI DİKKAT ÇEKİYOR

Ferhat İşçimen, Gürsel Tekin’in bu kişilerin çoğunu şahsen tanımadığını vurgularken, binadaki kötü koşulları iyileştirmek için resmi bir davet olmadan bulunduklarını ve sadece gönüllülük esasıyla çalıştıklarını aktardı. İşçimen, partide yaşanan sürecin zorluklarına da dikkat çekerek, “Partimizin içinde bulunduğu olumsuz süreçte, İstanbul İl Başkanlığı savaş alanına dönmüştü. Gürsel Tekin Başkanımızın görevi devralma sürecinde, partimizi mahkeme koridorlarında süren tartışmalardan kurtarmak için buradayız” ifadelerini kullandı. Murat Emir’in kendisini canlı yayında hedef göstermesine de değinen İşçimen, “Canı sağ olsun” diyerek tepkisini dile getirdi. Açıklamasını, “Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağımızdır” sözleriyle tamamladı.