Gürsel Tekin, İhraç Kararını Kabul Etmiyor

mahkeme kararlarıyla görev değişiklikleri

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, partisi tarafından ihraç edilmesine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Tekin, “Ben bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz” diyerek durumu değerlendiriyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

gürsel tekin’in ihraç süreci

CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Tekin, bu görevi kabul ettiğini beyan ettikten sonra partisi tarafından ihraç edildi. Tekin, ihraç kararıyla ilgili olarak TV100’e yaptığı açıklamada, “Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz” dedi.

İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Çiğli’de Yangın, Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, evi kullanılmaz duruma getirdi.

