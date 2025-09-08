Gürsel Tekin’in Eşi Mehtap Özkan 34 Yaşında

GÜRSEL TEKİN’İN PARTİYE ATANMASI VE EŞİ MEHTAP ÖZKAN’A YÖNELİK İLGİ

Gürsel Tekin’in istifa ettiği partisine kayyum olarak atanması halk arasında büyük yankı uyandırdı ve bu durum gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Bu gelişmelerle birlikte, Tekin’in özel yaşamına olan ilgi de artış gösterdi; özellikle eşi hakkında sosyal medyada sıkça merak edilenler gündeme geldi. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHTAP ÖZKAN’IN KİMLİĞİ VE KARIYERİ

Gürsel Tekin’in eşi kimdir? Mehtap Özkan kaçar yaşında, nereli? 1990 yılında doğan Mehtap Özkan, günümüzde 34 yaşında. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Medya sektöründeki ilk adımını Kanal B’de stajyer olarak atarak gerçekleştirdi. 2014 yılında TV8’de sunuculuk yaparken, Beyaz TV’de muhabirlik görevini üstlendi ve hava durumu programlarında da izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Halk TV’de hafta sonu ve gece haber bültenlerini sundu. 2019 yılında Habertürk’e transfer olan deneyimli sunucu, şu anda Ekol TV’de 17.00 – 19.00 saatleri arasında yayınlanan haber bültenine katkıda bulunuyor.

MEHTAP ÖZKAN’IN DOĞUM YERİ VE EĞİTİMİ

Mehtap Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Türkiye’nin başkenti Ankara’nın prestijli ilçelerinden Çankaya’da doğdu. Doğduğu şehir ve çevresi, onun eğitim ve kişisel gelişim sürecinde önemli bir rol oynadı. Ankara’nın kültürel ve sosyal olanaklarından faydalanarak büyüyen Özkan, burada edindiği eğitim ve deneyimlerle kariyerine sağlam bir temel oluşturdu. Genç yaşına rağmen birçok alanda deneyim kazanan Özkan, aktif ve dinamik bir profil çizen biri olarak, 30’lu yaşlarının başında olmanın getirdiği enerji ve tecrübeyi bir arada taşıyor.

GÜRSEL TEKİN’İN SİYASİ HAYATI

Gürsel Tekin, 1964 yılında Ardahan’da doğmuş deneyimli bir Türk siyasetçi. Siyasi kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli görevler alarak başladı ve 1990’ların sonlarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çerçevesinde aktif siyaset yapıyor. 2007 yılında İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Sosyal demokrat çizgideki duruşuyla öne çıkan Tekin, Kürt meselesi, şehircilik politikaları ve sosyal adalet konularında yaptığı çalışmalarla tanınır. Uzun yıllardır siyasetin içinde aktif olan Gürsel Tekin, parti içi demokratik süreçler ve yönetim anlayışı konularında eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir.

ÇİFTİN EVLİLİKLERİ VE YAŞ FARKI

Mehtap Özkan, 2022 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin deneyimli isimlerinden Gürsel Tekin ile evlendi. Çiftin nikah töreni, İstanbul’un prestijli mekanlarından Çırağan Sarayı’nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Gürsel Tekin, Mehtap Özkan’dan 26 yaş büyük olup, bu yaş farkı çiftin ilişkisine dair sıkça tartışılan detaylardan biri haline geldi.