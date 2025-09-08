Gürsel Tekin’in serveti hâlâ tartışılıyor

Gürsel Tekin’in Serveti Üzerine Tartışmalar

Gürsel Tekin, uzun yıllardır siyasetin içerisinde aktif olan bir isim olarak, son dönemlerde kamuoyunun ilgisini çeken konulardan birinin merkezine yerleşti. İstanbul siyaseti ve CHP’nin iç dengeleri açısından önem taşıyan Tekin’in mal varlığı, sosyal medya ve haber mecralarında yoğun olarak tartışılıyor. Peki, Gürsel Tekin’in gerçek serveti ne kadar? Gerçekte gizli şirketleri ve çok sayıda gayrimenkulü var mı, yoksa bu sadece abartılmış bir algı mı? Bu sorulara 5 Eylül 2025’te TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında yanıt verdi.

Tekin, canlı yayında seçime dair önemli bilgiler paylaşarak servetinin detaylarını ilk kez açık bir şekilde aktarırken, “300 dairem olsa 300 kiracım olurdu, bunlar nerede?” cümlesiyle, kendisi hakkında dolaşan “gizli emlak imparatorluğu” iddialarını kesin bir dille reddetti. Tekin’in serveti üzerine daha önce, 2024 Mart ayında başka bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama ile 2025 yılındaki beyanı arasında bazı farklılıklar dikkat çekiyor.

Geçmişte Yaptığı Açıklamalar

Bu yılki açıklamasında arsa ve ikinci aracını beyan etmeyen Tekin, bu durumu “özet beyan” olarak yorumlarken, bazı çevrelerce “eksiltme” şeklinde değerlendirildi.

Gürsel Tekin’in mal varlığını özetlemek gerektiğinde, eşiyle birlikte yaptığı yatırımlar ve kişisel birikimleri ön plana çıkıyor. CHP içinde “temiz siyaset” çağrısında bulunan birçok isim, mal varlığı beyanlarının şeffaf olması gerektiğini savunuyor. Ancak bazı eleştiriler beyanların detaylandırılmadığı yönünde. Özellikle neden önceki araçlar ve arsanın bu açıklamada yer almadığı, kamuoyunda soru işaretlerine yol açıyor.

İddiaların Kaynağı

Tekin’in nasıl zengin olduğu sorusu gündemdeki diğer bir merak konusu. Siyasetten mi, özel sektörden mi, yoksa mirasla mı bu duruma ulaştığı soruluyor. Geçmişine bakıldığında 1980’li yıllarda SHP ile siyasete girdiği, 1999 yılında CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı görevine, 2009 yılında İBB Başkan Vekilliğine ve 2010’larda CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildiği görülüyor. Siyasi hayatı boyunca kamu görevlerinde bulunmasına rağmen, aktif ticari bir faaliyet yürütmediğini belirtiyor.

Gürsel Tekin’in “petrol istasyonu sahibi” olduğu iddialarını da reddettiği biliniyor. “Bir tane benzin istasyonum yok. Böyle bir ticari faaliyetim de hiçbir zaman olmadı,” cümlesiyle bu söylentilere son noktayı koyuyor. Ayrıca, Tekin adına Tapu ve Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları ya da vergi mükellefiyetlerine dayanarak herhangi bir petrol şirketi veya istasyonu bulunmadığı anlaşılmakta. Tekin’in zenginliğinin kaynağını, geçmişteki yatırımları ve tasarrufları oluşturuyor.