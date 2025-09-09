Gürsel Tekin, Polis Eşliğinde Bina Girişinde

POLİS EŞLİĞİNDE CHP BİNASINA GİRİŞ

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atandıktan sonra, parti binasına yüzlerce polis eşliğinde girdiği esnada bölgede büyük bir gerilim yaşandı. Daha önce “CHP binasına polisle girmem” ifadesini kullanan Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in “5 bin kişiyle buraya gelinir mi? Gözünü seveyim” tepkisine “İstesem 30 bin kişiyle gelirdim” yanıtını verdi.

CHP’DEN TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

Abluka altındaki CHP İstanbul İl Binası’nda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Tekin’in ifadelerine ilişkin Halk TV’de açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, Tekin’in hala 2’nci katta olduğunu belirterek, “Kuru sıkı tabanca gibi sürekli atmakta bir fayda yok. CHP’li değil. Gürsel Tekin buraya yanında 3-5 sahtekar ile geldi. Dolayısıyla Gürsel Tekin budur. Asıl mesele Gürsel Tekin değil, Gürsel Tekin isimli yurttaşımız bir aparattır” şeklinde konuştu.

EMNİYET MENSUPLARINA ÇAĞRI

Suat Özçağdaş, binadan ayrılmasını beklediklerini ifade ederek, “Gürsel Tekin hala 2’nci katta duruyor. Neden orada durduğunu bilmiyorum. Burası CHP Genel Başkanın çalışma ofisi. Kendisi de CHP üyeliğinin hakları askıya alınmış birisi olduğu için arkasında 5 bin kişi ile CHP binasına saldırmış olduğundan orada durmasına gerek yok” dedi. Özçağdaş, ayrıca emniyet mensuplarının da evlerine dönmeleri gerektiğini vurguladı. Şu anda tansiyonun azaldığını belirten Özçağdaş, önemli olanın “binalara girmek değil, kalplere girmek” olduğunu belirtti. Gürsel Tekin’i fazla abartmamak gerektiğini ve asıl sorunun “AKP zulmü ve onun siyasallaşmış yargısı ile CHP arasındaki mesele” olduğunu sözlerine ekledi.