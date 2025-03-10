Gürsel Tekin, Yeni Parti Kuruyor Mu?

Gürsel Tekin’in Kişisel Bilgileri

Eski TBMM Üyesi Gürsel Tekin, son günlerde yeni bir siyasi parti kurma kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964 tarihinde Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Babası Nazim, annesi ise Heyrat’tır. Eğitim hayatını ise Kars Alparslan Lisesi’nde tamamlayarak, iş yaşamına serbest ticaretle başladı.

Siyasi Kariyeri ve Görevleri

Gürsel Tekin, siyasi yolculuğuna 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği ile adım atmıştır. 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu. 1997 yılından itibaren Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş, 1999’da yeniden seçilerek bu görevini 2002 yılına kadar sürdürmüştür. 2004’te bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Tekin, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini de yürütmüştür.

Gürsel Tekin, 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi’nde (SODEP) siyasi kariyerine başladıktan sonra, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile yoluna devam etti. 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılmasıyla önemli bir ivme kazandı. 2007 yılında CHP İstanbul İl Başkanı, 2010 yılında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekteri olarak görev yapmıştır. Gürsel Tekin, 23, 24, 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almıştır.

Yeni Siyasi Hamlesi

Gürsel Tekin, 13 Şubat 2024 tarihinde CHP’den istifa ederek yeni bir yolculuğa adım attı. 9 Mart 2025’te “Kararsızlar Partisi”ni kuracağını açıklayarak Türkiye siyasetinde yeni bir hareket başlatıyor. Tekin’in bu yeni partideki hedefleri ve siyasi vizyonu, kamuoyunda yoğun bir şekilde merak ediliyor.