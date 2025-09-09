Gürsel Tekin, Zenginliğini Paylaştı; Kıskanmayın Dedi

GÜRSEL TEKİN’İN MAL VARLIĞI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

CHP İstanbul İl Yönetimi başkanlığına ‘Çağrı Heyeti’nde atanan Gürsel Tekin, tv100 canlı yayınına katılarak önemli beyanlarda bulundu. Mal varlığıyla ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt veren Tekin, “Kıskanmayın bir gün sizin de olur. Bir gazeteci 11 şirket, 17 villa, 399 daire vs. diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık ve bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor” dedi.

TEKİN’DEN KAYYUM ELEŞTİRİSİ

Tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında Çağrı Heyeti olarak İstanbul İl Yönetimi Başkanı olan Gürsel Tekin, telefon bağlantısıyla programda yer aldı. ‘Kayyum’ olarak eleştirilen Tekin, yaşanan süreçle ilgili olarak, “7 gündür ben ve heyetteki arkadaşlarımız bu noktaya gelmemesi için çaba sarf ettik ama olmadı. Ben arkadaşlarıma ilk günden itibaren gidelim, kucaklaşalım dedim. Kayyum Esenyurt’ta gitti, Kayyum Şişli’ye gitti. 50 yıllık CHP’lilere bu kadar sert davranmaları, yok saymaları gerçekten beni üzdü” ifadelerini kullandı.

İÇİMDEKİ HUKUK MÜCADELESİ

Tekin, “Bu süreç bir buçuk iki yıl önceki hukuk mücadelesidir. Günün sonunda çok üzücü bir noktaya geldik. İki taraf da çok ağır sözler söyledi. Ben bir abiniz olarak sizi uyarıyorum, bunu yapmayın dedim” şeklinde konuştu. Ayrıca, bir arada çalışma çağrısında bulunarak, “Orada hepimiz bir arada çalışabiliriz. Türkiye’nin gerçek gündeminin uyuşturucu bağımlılığı olduğunu düşünüyorum” dedi.

DEMOKRATİK TEPKİLERİN DEĞERİ

Murat Kelkitlioğlu’nun Tekin’e yönelttiği soruları yanıtlayan Tekin, demokratik tepkilerin değerli olduğunu belirtti. “Bugün bir milletvekili geldi, ben o milletvekiliyi tanımıyorum. CHP’nin çocuklarını bile tanırım” dedi. Kelkitlioğlu’nun “İçeride ne oldu?” sorusuna ise, “Ben hiçbir arkadaşıma acı bir söz söylemem. Arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanabilirler” yanıtını verdi.

YOLDAŞLARIMLA GÖRÜŞMELERİM

Sinan Burhan’ın, “İki arkadaşınız heyetten çekildi, baskı mı oldu?” sorusuna Tekin, “Ben tarihimizde böyle bir şey görmedim. O arkadaşımıza da hangi baskıların olduğunu biliyorum” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, mevcut il başkanları ve milletvekillerinin kendisini aradığına değinen Tekin, “Onlar benim yoldaşlarım. Arama sebebi, eski yeni yönetim çatışması konusunda büyük rahatsızlıklar duyuyor” dedi.

CHP’NİN GELECEĞİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Erdoğan Aktaş’ın mal beyanını sorduğunda, “Kıskanmayın bir gün sizin de olur” diyen Tekin, CHP’nin yeni yol haritası ile ilgili olarak “Ben orayla ilgili değilim, umarım sorunsuz biter çünkü CHP’nin yargı kıskacından çıkması lazım” ifadesini kullandı. Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun kendisine “8 ilçede hangisini istiyorsan belediye başkanı ol” dediğini de belirtmeyi ihmal etmedi.