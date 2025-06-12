Gürsu’da Seyreltme Çalışmaları Yapılıyor

HASAT ÖNCESİ SEYRELTME ÇALIŞMALARI

Bursa’nın armut ve şeftali üretiminde öne çıkan ilçesi Gürsu’da, hasat öncesi bahçelerde “seyreltme” veya “tekleme” adı verilen yüksek kalite hedefli çalışmalar yapılıyor. Deveci ve Santa Maria armudu ile Türkiye’nin önemli şeftali ve nektarin üretim merkezlerinden biri olan Bursa’daki bahçelerde yoğun bir hazırlık söz konusu. Çiftçiler, bahçelerindeki otları temizleyerek, dönemine göre ilaç ve gübre atarak ürünlerini zararlılara karşı koruyor. Temmuz ayında başlaması planlanan hasat öncesinde “tekleme” uygulaması ile yüksek kaliteli ürün almak amaçlanıyor.

ZİRAİ DON ETKİLERİ

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Bursa ve çevresinde meydana gelen zirai don olayının Bursa Ovası’nda büyük bir zarara yol açmadığını ifade etti. Ancak bazı bölgelerde soğuk pası oluştuğunu belirtti. Dönmez, bu ay sonunda ve Temmuz’un ilk haftasında şeftali ve nektarin hasadının başlayacağını, 20 Temmuz’dan sonra da armutların toplanacağını aktardı. Dönmez, açıklamalarında, “Hasat öncesi bahçelerde en önemli çalışmalardan birini yapıyoruz. Seyreltme ya da tekleme dediğimiz bu çalışmada, topak halindeki armutlardan soğuk pası ve kara leke olanları ile küçük olanları ayırıp, koparıp yere atıyoruz. Şeftalide de yan yana bulunan olgunlaşmamış meyvelerden bazılarını koparıp uzaklaştırıyoruz. Bunun için tarım işçileri getiriliyor. Sabah 07.00’de bahçeye geliyorlar, akşam 17.00’ye kadar çalışıyorlar.” dedi.

ÜRÜN KALİTESİ VE MALIYETLER

Dönmez ayrıca, bu işlemin hem ağaç sağlığı hem de ürün kalitesi açısından önemli olduğunu vurguladı. “Dal uçlarında 6’lı, 7’li armutlar oluyor. Bunlar ne istenildiği gibi büyüyor ne de dal taşıyabiliyor. Seyreltme yapılırsa standart bir şeftali ve armut elde edilerek istenen irilik ve kalite sağlanıyor. Hem tüketici iyi ürün yiyor hem de üretici kaliteli ürününden para kazanıyor.” şeklinde konuştu. Seyreltmenin maliyetine de dikkat çeken Dönmez, armutta kilogram başına 2,5 lira, şeftalide ise 1,5-2 lira arasında bir tekleme maliyeti oluşacağını belirtti. Dönmez, Santa Maria armudunda Gürsu’da 45 bin ton, Deveci armudunda ise 50 bin ton rekolte beklediklerini, şeftali ve nektarinde ise 15 bin ton verim tahmin ettiklerini aktardı. Tarım işçisi Mehmet Maraba, sabah erken saatlerde ağaçları fazla meyvelerden kurtardıklarını belirtti.