Gürsu’da Yangın, Anne Çocukta Kendini Attı

YANGINDA ANNE VE ÇOCUĞU TEHLİKEYİ ATLATIYOR

BURSA’nın Gürsu ilçesinde meydana gelen bir olayda, 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan bir anne, çocuğunu alevlerden korumak amacıyla pencereden dışarı çıkardı. Anne, bir süre pencerede tuttuğu çocuğunu boşluğa attıktan sonra kendisi de aşağıya atladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın sonrasında, anne ve çocuğu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Yangın, saat 19.00 sularında Yenidoğan Mahallesi’nde yer alan 3 katlı binanın en üst katında ortaya çıktı. Çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Anne, çocuğunu alarak pencereye çıkmayı başardı ve durum değerlendirmesi yaparak çocuğunu pervazda korudu. Daha sonra, boşluğa attığı çocuğunun ardından kendisi de atladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay sonrası, yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaralanan anne ile çocuğu, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ediyor.

Belucistan’da Patlamada 5 Kişi Öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir miting yakınında yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı. Olay, Ketta'daki Shahwani Stadyumu'nun önünde gerçekleşti.
Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğumudur. Müslümanlar bu geceyi değerlendirir. Oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Dualar, zikirler ve namazlar önemlidir. Manevi olarak ihya edilmeli, Allah’a yönelmelidir

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğum günü olarak İslam dünyasında önemli bir yer tutar. Müslümanlar, bu gecede oruç tutulup tutulamayacağı hakkında bilgi almakta.

