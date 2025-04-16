Gürsu Ovası’nda Don Hasarı Az

DONUN ETKİSİ AZALMIŞ

Bursa’nın Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Bursa ve çevresindeki birçok ilde görülen zirai don olayının, Bursa Ovası’nda önemli bir zarara yol açmadığını belirtiyor. Bu yıl kentte, armut üretiminin 100 bin tonu aşması bekleniyor. Gürsu Ovası’nda şeftali ve nektarinde don olayı yaşanmaması sevindirici ancak Bursa genelindeki şeftali üretiminde ciddi bir azalma yaşanabileceği belirtiliyor.

HASAR DURUMU VE TEMEL ÜRÜNLER

Dönmez, ülkenin birçok bölgesinde meyve ağaçlarına önemli zarar veren zirai donun etkili olduğu günlerde, Bursa Ovası’ndaki hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğünü ve bu durumun yaklaşık 4 saat sürdüğünü aktarıyor. Gürsu Ovası’nda eksi 1,5 ila 2 derecelik sıcaklıkların hasar bırakmadığını, ancak bazı ilçelerde armut ve şeftalide yüzde 90’a varan zararlar görüldüğünü ifade etti. “Bursa Ovası’nda zirai don, armut ve şeftaliyi teğet geçti” diyen Dönmez, genel olarak şeftali ve nektarinde önemli hasar bulunduğunu ekliyor.

ÜRETİM BEKLENTİLERİ

Türkiye’deki armut üretiminin yarısını Bursa’nın karşıladığını ve bu üretimin yarısının Gürsu’dan geldiğini hatırlatan Dönmez, Bursa’da yıllık 250 bin ton kadar santa maria ve deveci armudu üretildiğini belirtiyor. Bu yılki verimin İnegöl, İznik, Yenişehir gibi bölgelerdeki don yüzünden 170-180 bin tona gerileyeceğini tahmin ediyor. Dönmez, herhangi bir sorunun yaşanmaması halinde, Gürsu’da bu yıl 60 bin tona yakın deveci armudu ve 45-50 bin ton da santa maria armudu üretimi beklediklerini vurguladı. Ancak birçok ilçede meyve kayıplarının yüzde 90’a kadar ulaşabileceğini belirtirken, “Çiftçi az ürünle ne kadar kazanabilecek, zaman gösterecek” dedi.