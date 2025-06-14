Gürsu Ve Kestel’de Hırsızlık Yapıldı

EV VE İŞ YERİ HIRSIZLIKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Bursa’nın Gürsu ve Kestel bölgelerinde gerçekleşen ev ve iş yeri hırsızlıkları üzerine başlatılan araştırmalar sonucunda, toplam 75 bin lira zarara neden olan bir şüpheli yakalandı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, ilçe asayiş timleriyle ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, televizyon ve nakit para çalındığı tespit edilen şüpheliyi yakalama faaliyetlerine başladı.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE YAKALANDI

Şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ifşa oldu. Çalınan televizyonu kucaklayarak taşıdığı anlar tespit edilen 24 yaşındaki İrfan B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.