Gürültü Kirliliği Yeni Sigara Olarak Belirlendi

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN TANIMLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü, şehir yaşamının kaçınılmaz bir parçası haline gelen gürültü kirliliğini ‘yeni sigara’ olarak nitelendiriyor. Trafik, inşaat, yoğun nüfus ve yüksek sesli eğlence ortamları, milyonlarca insanın sağlığını görünmeden tehdit ediyor. Uzmanlara göre gürültünün zararlarından tamamen korunmak neredeyse imkânsız hale geliyor.

GÜRÜLTÜNÜN ETKİLERİ

Son dönemlerde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, uzun süreli gürültü maruziyetinin sadece işitme kaybına değil, hücresel yaşlanmaya da yol açtığını gösteriyor. Uyku bozuklukları, stres hormonu artışı ve kalp-damar hastalıkları, gürültünün en yaygın sonuçları arasında yer alıyor. Bilim insanları, gece boyunca dinlenemeyen bedenin gündüzleri çok daha hızlı yıprandığını ifade ediyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE GÜRÜLTÜ RİSKİ

Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan milyonlarca kişi bu riskle karşı karşıya kalıyor. Trafik yoğunluğu, metro ve inşaat alanları, insanların farkında olmadan sürekli yüksek desibel seviyelerine maruz kalmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu görünmez tehlikeden tam anlamıyla kaçmanın mümkün olmadığını söylüyor.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI ÖNE ÇIKAN ÖNLEMLER

Dünya Sağlık Örgütü, gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla şehir planlamasında “sessiz bölgeler” oluşturulmasını ve toplu taşıma araçlarında gürültü kontrolünün artırılmasını öneriyor. Bireysel bazda ise ses yalıtımı, kulak tıkaçları ve uyku hijyeni gibi önlemler dikkat çekiyor.