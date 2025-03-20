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Gürültü Yapanları Uyardı, Bıçaklandı ve Öldü

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OLAYIN ALTERANSINI KİLİT KILAN UYARI

Esenler’de 17 Mart Pazartesi günü 26 yaşındaki Abdurrahman Balcı, yaşadığı apartmanın önünde çekirdek yiyen ve gürültü yapan Berat C. (19), Baran C. (17) ve Musa P. (19) ile uyarıda bulundu. Balcı ile bu üç genç arasında yaşanan uyarı sonrasında bir sözlü tartışma başladı. Sonrasında Berat C., tartışmadan sonra yürüyüşe çıkan Balcı’ya saldırdı. Berat C., cebinden çıkardığı bıçağı ardı ardına Balcı’ya sapladı.

SONUÇLARIN YARATTIĞI ŞOK

Balcı, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olan Berat C., kardeşi Baran C. ve Musa P. olay yerinden hızla kaçtı. Abdurrahman Balcı, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMA SÜRECİ

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik ekipleri, öncelikle güvenlik önlemleri alarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Berat C., Baran C. ve Musa P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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