Gürün’de 4 büyüklüğünde deprem oldu

GÜRÜN İLÇESİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Sivas’ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İlk incelemelere göre, herhangi bir sorun yaşanmadığı ifade ediliyor. Deprem, saat 10.26’da meydana gelmiş olup, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu sarsıntı, Gürün ilçe merkezinde hafif bir şekilde hissedilirken, Sivas merkezinde ise hissedilmedi.

AFAD TARAFINDAN SAHA TARAMASI YAPILIYOR

Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, bölgedeki tarama faaliyetlerine başladı. Şu an için bölgede herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmemekte ve saha tarama çalışmaları devam etmekte. Sivas Valiliği de konu hakkında bir açıklama yaparak, “Merkez üssü Gürün ilçemiz olan 4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır” dedi.