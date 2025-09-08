Haberler

Gürün’de İki Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza A.T. yönetimindeki 09 BF 544 plakalı Fiat hafif ticari araç ile G.K. idaresindeki 58 AGF 738 plakalı Nissan otomobilin Bağırsak Deresi mevkiinde kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada her iki aracın sürücüleri ile birlikte E.K. ve M.K. adındaki yolcular yaralandı. Olayı görenlerin acilen ihbarda bulunmasıyla birlikte, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ne taşındı. Bu süreçte durumu ağır olan A.T., Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

