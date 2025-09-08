Gürün’de Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA ANI VE YARALILAR

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir trafik kazası yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durdu ve kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, M.Ç. yönetimindeki 06 EC 2236 plakalı otomobil, Gürün istikametinden Sivas yönüne doğru seyir halindeydi.

KAZANIN NEDENİ

Otomobil, Gürün’e bağlı Karaören köyü civarlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atan araçta bulunan sürücü M.Ç. ile birlikte yolcu A.Ç. yaralandı.

ACİL MÜDAHALE VE İNCELEME

Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine, 112 Acil Servis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.