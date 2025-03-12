Gürün’de Yolculara Ramazan İkramı Yapıldı

İFTAR HEDİYELERİYLE PAYLAŞMA RUHU

Sivas’ın Gürün ilçesinde, müftülük tarafından Ramazan ayı sebebiyle yolculuk edenlere iftar saatinde hurma ve şeker dağıtıldı. Ramazan ayının getirdiği manevi havayla birlikte ilçede dayanışma ve paylaşma örneği sergilendi. Gürün Müftülüğü, ilçenin coğrafi konumunun Doğu Anadolu ile İç Anadolu’yu bağlaması dolayısıyla, buradan geçen yolculara ikramlarda bulundu.

BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU

Müftülük yetkilileri, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, yolculuk yapan vatandaşların oruçlarını açmalarına katkıda bulunmanın kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğu belirtildi. Bu tür ikramların, toplumun dayanışma ruhunu pekiştirdiği ifade edildi.