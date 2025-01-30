Gürz-43 Operasyonu: PKK Barınakları İmha Edildi

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA’DAN GÜRZ-43 OPERASYONU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen ‘Gürz-43’ operasyonlarında 12 adet mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonlar hakkında detaylar verdi.

12 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Operasyonlar, Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkari Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray gibi bölgelerde gerçekleştirildi. Yerlikaya, operasyonlar sırasında toplamda 5 kilogram patlayıcı madde, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 adet el bombası, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet bomba atar, 86 adet roketatar mühimmatı, 8 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 adet dürbün ve 8 bin 903 adet çeşitli ebatta mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Yerlikaya, “Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı” diyerek operasyonların devam edeceğine vurgu yaptı. Ayrıca, operasyona katılan jandarma timlerini kutlayarak, “Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimiz için yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.