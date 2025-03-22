Guterres, Belçika’da Fahri Doktorayı Aldı

GUTERRES’TEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belçika’daki KU Leuven ve UCLouvain Katolik üniversitelerinden fahri doktora unvanı aldı. Tören sonrası gerçekleştirdiği konuşmada, dünya genelindeki üniversite öğrencilerine, “Sizi, insan onurunun ön saflarında yer almaya çağırıyorum. Kayıtsızlığı reddedin, umudu seçin. Haksızlıkla yüzleşin, gerçeği savunun” ifadeleriyle seslendi.

FAHRİ DOKTORA TÖRENİ VE ZİYARET

Guterres, KU Leuven ve UCLouvain üniversitelerindeki törenin ardından, her iki rektör tarafından karşılandı ve akademik oturumda bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından, Üniversite Kütüphanesi’ndeki miras koleksiyonunu ziyaret etti. Resmi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bu akademik oturumdan bahsederek, dünya genelindeki öğrencilerle önemli mesajlar paylaştı.

TARİHİ ANLAR VE SEÇİMLER

Guterres ayrıca, her neslin belirleyici seçim anlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti ve “Ancak yine de hiçbiri bizim araçlarımıza, bilgimize ve küresel farkındalığımıza sahip değil. Bugün tarihi kutluyoruz. Fakat tarih de gözlerimizin önünde gerçekleşiyor” dedi.