Guterres, Filistinlilerin Ölümüne Üzüldü

GUTERRES’TEN ŞOK AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de İsrail ve ABD güdümlü yardım dağıtımında hayatını kaybeden Filistinlilere dair “dehşete düştüğünü” ifade ederek, vakaların derhal soruşturulmasına çağrı yaptı. Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut durumu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Olayla ilgili “Dün Gazze’de yardım ararken öldürülen ve yaralanan Filistinlilere dair haberler beni dehşete düşürdü.” şeklinde konuşan Guterres, Filistinlilerin yiyecek bulmak için hayatlarını tehlikeye atmaları durumunu kabul edilemez buldu.

İNSANİ YARDIMLARLA İLGİLİ AÇIK YÜKÜMLÜLÜKLER

Genel Sekreter, insani yardım almak isteyen Filistinlilerin üzerine ateş açılmasıyla ilgili derhal ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını talep ederken, faillerin de hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Guterres, “İsrail’in uluslararası insancıl hukuk uyarınca insani yardımları kolaylaştırma konusunda açık yükümlülükleri” olduğunu hatırlatarak, Gazze’ye insani yardımların girişine izin verilmesi ve BM’nin bu alanda güvenli bir şekilde çalışabilmesi için çağrıda bulundu.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Ayrıca Guterres, çatışmalara askeri bir çözüm olmadığını vurgulayarak, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için tekrar çağrıda bulundu. İsrail ordusu, 27 Mayıs’tan bu yana “Gazze İnsanı Yardım Vakfı” tarafından insani yardım amacıyla kurulan dağıtım noktalarına yönelik saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, kurulan sözde “tampon bölgeler” üzerinden yardım almak için toplanan sivillere ateş açıyor. Son olarak, Gazze Şeridi’nde insani yardım almak isteyen Filistinlilere düzenlenen saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi, 232 kişi yaralandı. İsrail ordusu, yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığını inkar etti.

YARDIM DAĞITIMI “ÖLÜM TUZAĞI” HALİNE GELDİ

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise “Gazze Şeridi’nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü” ifade etti.