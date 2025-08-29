Guterres, İsrail’in Saldırılarını Eleştirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN İSRAİL’İN SALDIRILARINA AĞIR ELEŞTİRİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletme kararının son derece yıkıcı sonuçlar doğuracağını belirtti. Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, bu eylemlerin ‘yeni ve tehlikeli bir evre’ başlattığını ifade etti. “Zaten yorgun ve travma yaşamış yüzbinlerce sivil yeniden kaçmaya zorlanacak, aileler çok daha büyük bir tehlikeye sürüklenecek. Bu durmalı” diyen Guterres, sivil kayıpların önemine dikkat çekti.

SAVUNULAMAZ SALDIRILAR VE SİVİL KAYIPLAR

Guterres, özellikle Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne yönelik saldırıların yıldırıcı etkisini vurguladı. “Bir saldırıyı bir diğeri izledi; siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler hayatını kaybetti. Bu saldırılar bitmek bilmeyen bir dehşet kataloğunun parçası” şeklinde konuştu. Gazze’nin muazzam bir yıkım ve insani kriz içinde olduğunu ifade eden Guterres, sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

AÇLIK VE İNSANİ KRİZ

Gazze’deki açlık durumunun kritik bir aşamaya geldiğini belirten Guterres, “İnsanlar açlıktan ölüyor, aileler parçalanıyor, hamile kadınlar akıl almaz risklerle karşı karşıya” şeklinde konuştu. Guterres, İsrail’in işgalci güç olarak üzerine düşen yükümlülüklerin hatırlatılması gerektiğini, insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini vurguladı.

İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜNE TEHDİT

Batı Şeria’daki duruma da vurgu yapan Guterres, yerleşimlerin genişlemesi ve şiddetli ayrımcı politikaların iki devletli çözümünü tehdit ettiğini ifade etti. Guterres, “İsrail’in bu eylemlerine son verip uluslararası hukuka uyması gerektiğini” belirtti. “Sivil halkın aç bırakılması asla bir savaş yöntemi olamaz. Artık daha fazla bahane, daha fazla engel, daha fazla yalan yok” diyerek, derhal ve kalıcı bir ateşkes çağrısını yineledi.