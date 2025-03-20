Guterres’ten BM Personeline Yapılan Saldırıya Kınama

GENEL SEKRETERİN AÇIKLAMALARI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardıman sırasında bir BM personelinin hayatını kaybetmesi nedeniyle “büyük üzüntü duyduğunu ve dehşete düştüğünü” belirtiyor. Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınadığını ifade ediyor ve kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor.

HAKİKATLER VE YARALILAR

BM yetkilileri ve Gazze’deki sağlık otoritelerinin verdiği bilgiye göre, çarşamba günü sabah saatlerinde Gazze’nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah’ta bulunan iki BM misafirhanesi vurulmuş ve bu olay sonucu bir BM Proje Hizmetleri Ofisi personeli hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise ağır yaralanmış. Ancak İsrail ordusu, kendilerinin yerleşkeye saldırdıkları iddialarını kesin bir dille reddediyor.

ULUSLARARASI HUKUKUN ÖNCELİĞİ

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, çatışma taraflarının, BM’ye ait tüm binaların konumlarını bildiğini ve uluslararası hukuk gereği bu binaları korumakla ve dokunulmazlıklarını sağlamakla yükümlü olduğunu vurguluyor. Haq, Guterres’in BM personeline yönelik tüm saldırıları şiddetle kınadığını ve kapsamlı bir soruşturma çağrısını yinelediğini, ayrıca çatışmalar sırasında sivillerin güvenliğinin ve hak ettikleri saygının gözetilmesi gerektiğini tekrar ifade ettiğini aktarıyor.

ATEŞKESİN ÖNEMİ

Haq, “Genel Sekreter, insanların çektiği sıkıntıların sona ermesi için ateşkese uyulması gerektiğini vurguluyor. İnsani yardım ihtiyacı olan herkese ulaşmalı ve rehineler derhal, koşulsuz olarak serbest bırakılmalı” şeklinde açıklama yapıyor. Salı günü erken saatlerde Gazze’de 400’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan büyük çaplı hava saldırıları, 19 Ocak’ta yürürlüğe girmiş olan zaten kırılgan durumdaki ateşkesin daha da zarar görmesine yol açmış durumda. BM sözcüsüne göre, çarşamba günkü kanlı saldırıyla birlikte 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybeden BM görevli sayısının en az 280 olduğu tahmin ediliyor.