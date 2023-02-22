Guterres: Türkiye’ye yardıma hazırız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye’de meydana gelen depremler hakkında açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, dün akşam saatlerinde üst üste gerçekleşen depremlere ilişkin bir mesaj paylaştı. Guterres, düşüncelerinin yeni depremler yaşayan Türk ve Suriye halkıyla birlikte olduğunu belirterek, BM’nin ilave yardım sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Antonio Guterres, Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

BM ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini bildiren Guterres, “İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız.” ifadesini kullandı.